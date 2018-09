Régis Bittencourt tem pista bloqueada no sentido interior

A rodovia Régis Bittencourt, no sentido São Paulo, tem a pista bloqueada no km 362, região de Miracatu, devido ao tombamento de uma carreta. Há oito quilômetros de lentidão, do km 370 ao km 362. Equipes da Concessionária estão no local para realizar o destombamento e a remoção do veículo.

Ainda no sentido São Paulo, há três quilômetros de morosidade, entre o km 282 e o km 279, região de Taboão da Serra, devido ao fluxo de veículos no acesso ao Rodoanel.

No sentido Curitiba, há cinco quilômetros de lentidão, do km 331 ao km 336, região de Juquitiba, devido ao excesso de veículos. Mais à frente, há morosidade entre o km 361 e o km 362, reflexo do acidente no km 362 da pista sentido São Paulo.