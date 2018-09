Régis Bittencourt tem tráfego lento no sentido São Paulo

A Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo, tem tráfego lento do km 569 ao km 555, na região de Barra do Turvo. Uma carreta que transportava estopa tombou e bloqueia a faixa central e da direita da via. O tráfego flui pela faixa da esquerda e as equipes da Concessionária trabalham na remoção do veículo e na liberação das faixas. Ainda nesta pista, há lentidão entre o km 14 e o km 5,5, na região de Campina Grande do Sul, devido a obras de alargamento de ponte que bloqueiam a faixa da direita. O tráfego flui pela faixa da esquerda.