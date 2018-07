A interdição no km 347 da Rodovia Régis Bittencourt, por causa de um acidente entre um carro e uma carreta, foi totalmente liberada.

Há lentidão por toda a pista no sentido São Paulo, com agravamento na chegada à Serra do Cafezal. Antes da região, desde o km 375, são 7 quilômetros de lentidão, sem contar as várias paradas ao longo do trecho, graças ao excesso de veículos.