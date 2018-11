Às 15h35 deste sábado, 18, o motorista que trafegava pela rodovia Régis Bittencourt encontrava um total de 11 quilômetros de trechos de lentidão no sentido Curitiba desde o quilômetro 335, em Juquitiba, na Grande São Paulo, antes da entrada da Serra do Cafezal, até o quilômetro 346, em Miracatu, Vale do Ribeira. Os motivos são o afunilamento de pista no trecho de serra e uma carreta que trafega em velocidade muito reduzida em razão de carga excedente.