Régis congestionada em Registro, Miracatu e Itapecerica

O motorista que viaja em direção à capital paulista pela rodovia Régis Bittencourt encontrava, às 19 horas deste domingo, 20, três trechos de congestionamento, sendo dois por excesso de veículos e um em razão de um acidente.

Na região de Registro, no Vale do Ribeira, são 3 mil metros de lentidão, entre os quilômetros 443 e 446, em razão do tombamento de uma carreta ocorrido às 14h05. O veículo está no canteiro central, não ocupa as faixas de rolamento, mas gera curiosidade nos motoristas, que diminuem a velocidade ao passar ao lado da carreta.

Já na Serra do Cafezal, região de Miracatu, são 8 mil metros de congestionamento, entre os quilômetros 357 e 365, em razão do excesso de veículos. Pelo mesmo motivo, há 13 mil metros de lentidão entre os quilômetros 280 ao 293, região de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.