Régis é liberada em Miracatu mas ainda há congestionamento no local

A Rodovia Régis Bittencourt está totalmente liberada em ambos os sentidos (São Paulo e Curitiba) na altura do km 357, na região de Miracatu – Serra do Cafezal. Um acidente entre três carretas e um caminhão, que ocorreu por volta das 10h30 de hoje, impediu temporariamente a fluidez de veículos no local. Houve derramamento de carga de peças automotivas de uma das carretas. No sentido de Curitiba, há lentidão entre o km 335 e o km 357. No sentido São Paulo, há morosidade do km 379 ao km 370.