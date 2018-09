Régis interditada após tombamento de carreta

Uma carreta tombou no quilômetro 357 da Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo, por volta das 14 horas da tarde deste domingo, 20. Segundo a concessionária que administra a via, não há informações sobre vítimas.

A rodovia está interditada nos dois sentidos. A carreta, que tombou na região de Miracatu, transportava chocolates e funcionários da concessionária trabalham para retirar a carreta e a carga da via. Às 15h50, a pista sentido São Paulo registrava lentidão do km 64,4 ao km 357,4. No sentido Curitiba, há nove quilômetros de morosidade, entre o km 348,4 e o km 357,4.