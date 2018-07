Régis tem lentidão de 8 km no sentido SP, para atendimento a acidente no km 349

A Rodovia Régis Bittencourt continua parcialmente bloqueada no sentido São Paulo, na altura do km 349, região de Miracatu – Serra do Cafezal, devido ao tombamento de um ônibus. A faixa da direita está bloqueada e o tráfego flui pela faixa da esquerda. Ainda nesta pista, há 8 km de lentidão, entre o km 378 e o km 370, reflexo da operação montada para o atendimento à ocorrência no km 349. Na pista sentido Curitiba, não há bloqueio no local do acidente, porém o tráfego flui lentamente entre o km 325 e o km 349, devido à curiosidade e ao excesso de veículos.