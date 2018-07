No momento, segundo a CET, São Paulo possui apenas dois quilômetros de vias congestionadas.

Um dos trechos tem quase 3 km e está no Corredor Norte-Sul sentido Aeroporto. As ruas mais difíceis estão entre o Viaduto Santa Generosa e a Rua Ipê.

Também no Corredor Rebouças ainda resta lentidão de 400 metros da Rua Maria Carolina até a Rua Antonio Rosa, no sentido Centro.