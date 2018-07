RIO: Acidente com carreta derruba passarela na Linha Amarela e deixa quatro mortos

Estrutura caiu após o choque de um caminhão basculante com excesso de altura; cinco pessoas ficaram feridas

13h15 – Encerramos a cobertura em tempo real da tragédia no Rio. Continue acompanhando o noticiário do Estado. Mais informações sobre o caso a qualquer momento.

12h53 – A concessionária Lamsa, que administra a Linha Amarela, disse que cabe aos “órgãos públicos” fiscalizar o tráfego de caminhões na via expressa nos horários proibidos: das 6h às 10h, e das 17h às 20h, em dias úteis. A Prefeitura do Rio ainda não se manifestou oficialmente.

Segundo a Lamsa, cerca de 120 mil veículos transitam diariamente pela via expressa. A Linha Amarela tem cerca de 20 quilômetros e foi inaugurada em 1997. Liga Barra da Tijuca e Jacarepaguá, na zona oeste, a diversos bairros da zona norte, à Linha Vermelha, à Avenida Brasil, e à Ilha do Fundão/UFRJ.

O contrato de concessão, assinado em 1997 entre a Prefeitura do Rio e a Lamsa, vencia em 2022, mas foi prorrogado em maio de 2010 por mais 15 anos, até 2037. Em contrapartida, a concessionária deverá investir R$ 251 milhões. O pedágio é cobrado nos dois sentidos da via. A tarifa básica para veículos de passeio foi reajustada no início do mês de R$ 5 para os atuais R$ 5,50. (Marcelo Gomes, O Estado de S. Paulo)

12h52 – O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou o caminho a ser feito pelos motoristas para contornar o trecho interditado da Linha Amarela, em Pilares, e retornar à via:

Sentido centro: utilizar a saída 4 da Linha Amarela (Pilares), acessar a Avenida Dom Hélder Câmara, pegar a Avenida Ademar Bebiano e utilizar o acesso 6 (Maria da Graça) para retornar à Linha Amarela.

Sentido Barra: utilizar a saída 5 (Del Castilho), manter-se à esquerda na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., contornar a Praça Almirante José Joaquim Inácio, voltar à Avenida Pastor Martin Luther King Jr., pegar a Rua José dos Reis, a Rua do Lazer e o retorno ao acesso 4 (Pilares) para voltar à Linha Amarela.

12h44 – Todos os quatro mortos na queda de uma passarela de pedestres na Linha Amarela foram identificados pelo Corpo de Bombeiros:

Adriano Pontes de Oliveira, de 26 anos, caminhava pela passarela no momento do acidente. Ele acabou caindo dentro do rio que separa as duas pistas da via expressa. Morador da Favela do Rato, que fica próxima ao local do acidente, Luis Felipe Silva de Lima, de 20 anos, estava em casa dormindo quando ouviu um estrondo e saiu correndo para tentar resgatar a vítima do rio.

“Vi o rapaz tentando sobreviver. Desci no rio para tentar salvá-lo, mas como não tenho conhecimento de primeiros socorros, não consegui”. Os bombeiros demoraram cerca de 30 minutos para chegar, segundo Lima.

Moradores de comunidades às margens da Linha Amarela dizem que esta não foi a primeira vez que um caminhão bate na passarela. Mas a estrutura nunca havia caído. A passarela chegou a ser arrastada por cerca de 50 metros pelo caminhão, que trafegava com a caçamba levantada, segundo testemunhas.

Celia Maria, de 64 anos, também estava andando pela passarela. Ela mora numa comunidade próxima. Segundo Lima, a mulher morreu ao cair na pista.

Já Renato Pereira Soares Júnior estava dirigindo o Palio prata que foi completamente esmagado pela estrutura.

O quarto morto foi identificado como Alexandre de Almeida. Ainda não há confirmação oficial de que ele seja o motorista do táxi, também atingido pela passarela. (Thaise Constancio, O Estado de S. Paulo)

12h26 – O Corpo de Bombeiros informou a lista com as vítimas da queda da passarela na Linha Amarela na manhã desta terça-feira, 28.

Mortos:

Célia Maria, 64 anos

Adriano P. Oliveira, 26 anos

Renato P. Soares, 62 anos

Alexandre G. Almeida, idade não revelada

Feridos:

Glaucia P. Andrade, 56 anos, encaminhada para o Hospital Estadual Alberto Torres

Luis Fernando Costa, 30 anos, encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge

Jairo Z., 44 anos, encaminhado para o Hospital Geral de Bonsucesso

Luiz Carlos Guimarães, 60 anos, Hospital Municipal Salgado Filho

Liliane de Souza Rangel, 33 anos, encaminhado para o Hospital Souza Aguiar (Bruna Toni, O Estado de S. Paulo)

12h18 – O Corpo de Bombeiros confirmou que cinco pessoas feridas na queda de uma passarela na Linha Amarela foram levados a hospitais. O motorista do caminhão que se chocou contra a passarela foi identificado como Luis Fernando da Costa, de 30 anos. Ele está no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra, zona oeste do Rio. Está lúcido e passa bem.

Já Luis Carlos Guimarães, de 70 anos, estava no banco de trás do Palio prata que foi completamente amassado pela passarela. Sofreu traumatismo craniano e está em estado grave. Está sendo operado neste momento no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier.

Jairo Zenaide, de 44 anos, sofreu traumatismo craniano e fratura na coluna. Está passando por cirurgia no Hospital Federal de Bonsucesso.

As outras duas feridas são mulheres ainda não identificadas. Uma foi levada de helicóptero ao Hospital Estadual Alberto Torres, no município de São Gonçalo, na Região Metropolitana. A outra está no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Ainda não há informação sobre o estado de saúde das duas. (Marcelo Gomes, O Estado de S. Paulo)

12h16 – O coordenador do Centro de Operações da Prefeitura do Rio, Pedro Junqueira, disse que o caminhão que se chocou contra uma passarela na Linha Amarela não estava à serviço da administração municipal. Segundo ele, o veículo era cadastrado na prefeitura para fazer serviços de remoção de entulho. O veículo possui um adesivo na porta da cabine que diz “à serviço da Prefeitura”. Outro adesivo é do nome da empresa: Arco da Aliança. O Estado ainda não conseguiu contato com a empresa. (Marcelo Gomes, O Estado de S. Paulo)

12h11 – Via é uma das mais movimentadas da capital fluminense.

11h58 – A Avenida Brasil, que seria uma alternativa à Linha Amarela, está congestionada por causa de um acidente na região.

11h46 – Em entrevista à Rádio Estadão, o secretário municipal de Transportes do Rio de Janeiro, Carlos Roberto Osório, afirmou que a passarela atendia a todos os requisitos de segurança exigidos.

Osório também disse que foi aberta uma investigação para apurar se o caminhão estava a serviço da Prefeitura. O veículo tinha um adesivo colado, mas o secretário descartou que o veículo pertencesse à administração municipal. Ouça a declaração à jornalista Alessandra Romano.

11h40 – Internautas que passavam pela Linha Amarela no momento da queda de uma passarela sobre veículos, na zona norte do Rio, registraram imagens logo depois do acidente, que ocorreu por volta das 9h15 da manhã desta terça-feira, 28. A estrutura foi derrubada por um caminhão basculante. Saiba mais.

11h34 – O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB), chegou há pouco ao local do acidente, localizado entre as saídas 4 e 5 da Linha Amarela. Segundo ele, é possível que o motorista do caminhão não soubesse que a caçamba estivesse levantada. O motorista ficou ferido no acidente. O prefeito não soube confirmar se a empresa Arca Aliança presta serviço para a Prefeitura do Rio.

Paes confirmou que pelo menos quatro pessoas morreram com a queda da passarela. Segundo ele, um dos feridos foi levado de helicóptero ao Hospital Estadual Alberto Torres, no município de São Gonçalo, na Região Metropolitana.

“Nossa prioridade é prestar atendimento às vítimas para depois liberar a Linha Amarela, que é uma via expressa importante para a cidade”, disse Paes.

Os quatro mortos são o motorista de um táxi, o motorista de um Palio prata (atingidos pela estrutura) e duas pessoas que estavam passando a pé na passarela no momento em que a estrutura foi atingida. Uma das vítimas, um homem, acabou caindo dentro do rio que separa as duas pistas da Linha Amarela. (Marcelo Gomes, O Estado de S. Paulo)

11h32 – Testemunhas do acidente que resultou na queda de uma passarela de pedestres na Linha Amarela disseram que o caminhão basculante que atingiu a estrutura trafegava com a caçamba aberta. O acidente ocorreu por volta das 9h15. O tráfego de veículos de carga nos dois sentidos da Linha Amarela é proibido das 6h às 10h, e das 17h às 20h, em dias úteis, segundo a concessionária Lamsa.

O caminhão trafegava na pista sentido Ilha do Fundão. Na porta da cabine do caminhão, há adesivos da empresa Arca Aliança e da Prefeitura do Rio. (Marcelo Gomes, O Estado de S. Paulo)

11h27 – Os bombeiros do Quartel do Méier, Ramos e Grupamento de Operações Aéreas (GOA) confirmaram oito vítimas, sendo quatro óbitos. Os feridos foram encaminhados para os seguintes locais: uma vítima para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, outra para o Hospital Geral de Bonsucesso, outra para o Hospital Estadual Alberto Torres e outra para o Hospital Municipal Souza Aguiar. (Bruna Toni, O Estado de S. Paulo)

11h24 – O Centro de Operações do Rio informou que acionou um plano de contingência em função do acidente na Linha Amarela na manhã desta terça-feira, 28. A CET-Rio deslocou operadores e disponibilizou painéis com mensagens informando o fechamento parcial da via e as rotas alternativas. Operadores orientam os motoristas nas ruas próximas à via. Agentes da Guarda Municipal foram mobilizados para realizar a escolta de veículos envolvidos na operação de socorro às vítimas. Os hospitais municipais Souza Aguiar, Miguel Couto e Lourenço Jorge receberam reforço de efetivo para atender os feridos.

O fluxo de veículos na Linha Amarela está restrito. No sentido Barra da Tijuca, os motoristas podem transitar até a altura de Bonsucesso, sendo obrigados a acessar a Avenida dos Democráticos pela saída 4. No sentido centro, o desvio está sendo feito pela saída 5, com os motoristas acessando a Avenida Doutor Dom Helder Câmara. A Prefeitura recomenda que os motoristas utilizem a Avenida Brasil, a Estrada Grajaú-Jacarepaguá, a Autoestrada Lagoa-Barra e o Alto da Boa Vista.

11h12 – O prefeito Eduardo Paes (PMDB) está no local do acidente e confirmou que houve quatro mortes. Segundo ele, há ainda “cinco ou seis pessoas feridas”. Paes disse que a prioridade é finalizar o resgate para que a Linha Amarela possa ser liberada o mais rápido possível. A via é a principal ligação entre as zonas norte e oeste.

10h50 – Subiu para quatro mortos e quatro feridos o número de vítimas na queda de uma passarela de pedestres na Linha Amarela, zona norte do Rio de Janeiro, por volta das 9h15 desta terça-feira, 28. A informação foi confirmada pela concessionária Lamsa, que administra a via expressa. Segundo a concessionária, o acidente foi causado por um caminhão basculante, que se chocou com a passarela.

Ainda não se sabe se o caminhão trafegava com a caçamba levantada, ou se estava com excesso de altura. Uma placa afixada na passarela diz que a altura máxima permitida no local é de 4,5 metros.

Três dos mortos seriam o motorista de um táxi, o motorista de um Palio prata (atingidos pela estrutura) e um homem que estaria passando a pé na passarela no momento em que a estrutura foi atingida por um caminhão basculante, e acabou caindo no rio que separa as duas pistas da Linha Amarela. Ainda não há informações sobre o quarto morto.

A última pessoa resgatada é uma mulher que estava dentro do Palio prata, que ficou completamente esmagado pela estrutura. A mulher está consciente e conversando com bombeiros, que imobilizaram uma perna. Os feridos estariam sendo levados para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, zona norte

O prefeito Eduardo Paes (PMDB) afirmou que a circulação de caminhões é proibida na Linha Amarela até as 10h. Ele pediu que motoristas evitem a Linha Amarela e utilizem caminhos alternativos para sair da zona oeste e chegar à zona norte e ao centro da cidade, como a Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá e o Alto da Boa Vista.

A Linha Amarela permanece interditada nos dois sentidos. Não há previsão de reabertura das pistas. (Marcelo Gomes, O Estado de S. Paulo)

10h38 – Pelo menos três pessoas morreram e três ficaram feridas após serem atingidas por uma passarela de pedestres que desabou na Linha Amarela, na zona norte do Rio de Janeiro. A última pessoa resgatada é uma mulher que estava dentro de um Palio prata, que ficou completamente esmagado pela estrutura. A mulher está consciente e conversando com bombeiros, que imobilizaram uma perna.

A passarela foi atingida por um caminhão basculante e caiu sobre pelo menos três veículos. Um guindaste está sendo utilizado no trabalho. As duas pistas da Linha Amarela, cada uma com três faixas de rolamento, continuam completamente interditadas. Ainda não há previsão de reabertura. (Marcelo Gomes, O Estado de S. Paulo)

10h37 – Outro caso. No dia 24 de julho de 2011, outra passarela desabou parcialmente, na pista central da Avenida Brasil, após um caminhão que transportava um trator ficar preso na estrutura. O acidente aconteceu na altura de Bonsucesso e duas pessoas ficaram feridas.

10h33 – Estrutura da passarela caiu após o choque de um caminhão basculante com excesso de altura, informou o Centro de Operações da Prefeitura do Rio.

10h30 – Segundo Corpo de Bombeiros do Rio, pelo menos três pessoas morreram e há outras três feridas.

10h17 – A passarela que desabou se localiza entre as saídas 4 e 5 da Linha Amarela.

10h14 – A Rádio Estadão entrevistou há pouco o chefe-executivo do Centro de Operações do Rio de Janeiro, Pedro Junqueira. Ouça a declaração aos jornalistas Haisem Abaki e Mia Bruscato.

10h04 – Com o trecho bloqueado, o motorista que dirige em direção à região central do Rio deve acessar a saída 5 da Linha Amarela, para a Estrada Velha da Pavuna.

09h52 – A usuária do Twitter Alexandra Hazan registrou a passarela caída na Linha Amarela.

09h49 – Uma passarela de pedestres caiu sobre pelo menos dois veículos que transitavam pela Linha Amarela, nas proximidades da saída 4, na altura do bairro de Del Castilho, na zona norte do Rio de Janeiro. As duas pistas da via expressa estão completamente interditadas. Há vítimas presas às ferragens. O Corpo de Bombeiros já está no local, com ambulâncias e um helicóptero.

De acordo com as primeiras informações, o acidente teria sido causado por um caminhão com excesso de altura que teria passado debaixo da passarela. A carreta ficou presa e acabou arrastando toda a estrutura.

Uma das principais vias expressas do Rio, a Linha Amarela liga a Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, à Linha Vermelha, à Avenida Brasil e à Ilha do Fundão/UFRJ, na zona norte. Corta o bairro de Jacarepaguá, na zona oeste, e diversos bairros da zona norte, como Água Santa, Cachambi, Del Castilho e Bonsucesso.

Ainda não há previsão para liberação das pistas. A Linha Amarela é administrada pela concessionária Lamsa. (Marcelo Gomes, O Estado de S. Paulo)

09h47 – A Linha Amarela, denominada oficialmente Avenida Governador Carlos Lacerda, liga a zona norte do Rio à zona oeste, entre a Ilha do Governador e a Baixada de Jacarepaguá. A via está totalmente bloqueada.

09h42 – Pelo menos dois veículos ficaram destruídos. O Corpo de Bombeiros está neste momento resgatando as vítimas.

09h38 – Acidente com carreta derruba passarela de 4,5 metros de altura sobre a Linha Amarela, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro, na altura da saída 4, próximo à Favela do Rato Molhado.