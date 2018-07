Quedas de barreiras, às 13 horas e 45 minutos, ainda causam transtorno ao motorista na Rodovia Rio-Santos. As interdições nos kms 151 e 159 prosseguem, já em São Paulo. O Departamento de Estradas de Rodagem informa que não há muitas filas, apesar de o trânsito funcionar no sistema pare e siga em ambas as intervenções. O congestionamento existe apenas por aproximação.