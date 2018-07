Rio-Santos totalmente interditada por queda de árvore

A Rodovia Rio-Santos está totalmente interditada na altura do km 158 por causa de uma queda de árvore. Segundo o Departamento de Estradas e Rodagens, filas começam a se formar e trabalhos têm início neste momento para a liberação das pistas.

Durante todo este domingo de Páscoa, 24, a chuva vem causando transtornos aos viajantes. Além dessa interdição, quedas de barreiras fazem com que os carros trafeguem no sistema pare e siga nos kms 148 e 151. Uma intervenção anterior, no km 159, já foi liberada.