A faixa da esquerda no km 11,5 da rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, foi bloqueada e posteriormente liberada para tráfego. por conta do acidente entre carro e moto. Segundo a concessionário que administra a rodovia, a vítima, com ferimentos leves, foi levada para o Hospital Vermelhinho. O tráfego ainda neste sentido é ruim do km 23 ao 11. Já no sentido Taubaté e na rodovia Carvalho Pinto, segue normal.