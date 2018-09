O trecho oeste do Rodoanel tem tráfego lento entre o km 25 e 28 no sentido Rodovia Régis Bittencourt. Segundo a concessionária que administra a via, a lentidão é reflexo do desvio feito após um acidente entre duas carretas no sentido oposto. No sentido Rodovia Castello Branco, o Rodoanel não apresenta lentidão.