Rodovia Anchieta tem lentidão na altura de São Bernardo do Campo

A Rodovia Anchieta continua com lentidão entre os km 39 e 40 por excesso de caminhões, no sentido litoral, na altura de São Bernardo do Campo. O SAI opera em esquema 5×3. Pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes fazem a descida da serra, enquanto a subida é possível apenas pela pista norte da rodovia dos Imigrantes. A pista norte da Anchieta, que fazia a descida ao litoral, foi fechada para tráfego por volta das 11h30 da manhã de hoje, para obras relacionadas ao pavimento da via.