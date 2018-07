Rodovia Ayrton Senna ainda tem pontos de parada no sentido interior

Na Rodovia Ayrton Senna, o tráfego segue intenso. Há pontos de parada entre o km 13 e o Km 15 da Rodovia Ayrton Senna por excesso de veículos, informa a Ecopistas.

Para São Paulo, o fluxo é normal, como também o acesso à rodovia Hélio Smidt, sentido Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Também na Rodovia Carvalho Pinto, os carros fluem dentro da normalidade nos dois sentidos.

A Ecopistas registrou a passagem de 7.273 veículos pelo Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto em direção ao interior, Vale do Paraíba, Campos do Jordão, Litoral Norte e Rio de Janeiro. No sentido São Paulo, foi contabilizada a passagem de 3.870 veículos.

Desde a zero hora desta quarta-feira, a Ecopistas contabilizou mais de 121.350 mil seguindo para o interior nas rodovias administradas pela concessionária.