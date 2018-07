A rodovia Ayrton Senna apresenta tráfego lento do km 23 ao 21 (região de Guarulhos), sentido São Paulo, por conta do excesso de veículos. No sentido Interior, o fluxo de veículos é bom. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o trânsito flui bem, em ambos os sentidos.A visibilidade é boa por todo o Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.