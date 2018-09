A Rodovia Ayrton Senna registra tráfego lento no sentido capital entre os kms 23 e 19, na região de Guarulhos, e do km 14 ao 11, em São Paulo. No sentido interior, a via tem morosidade entre os kms 18 ao 19, em Guarulhos, ambos por excesso de veículos. A rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, tem trânsito lento, em direção ao aeroporto, por conta do excesso de veículos. No sentido contrário, o fluxo segue bom.