A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento, sentido capital, do km 22 ao 20, na região de Guarulhos. No sentido oposto, o fluxo é normal. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o trânsito também é lento em direção ao aeroporto. E, na rodovia Carvalho Pinto, as condições de tráfego são boas nos dois sentidos. Há boa visibilidade por todo o corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.