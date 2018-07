Rodovia Ayrton Senna tem lentidão no sentido São Paulo devido a obras

O tráfego é lento na rodovia Ayrton Senna, do km 24 ao km 19, na região de Guarulhos, sentido São Paulo, por conta do excesso de veículos. Em direção ao Interior e na rodovia Carvalho Pinto, o trânsito flui bem.

Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o fluxo de veículos é normal, em ambos os sentidos.

Na rodovia Ayrton Senna, as obras de tapa buraco interditam a faixa da direita e o acostamento no km 46,5, na região de Mogi das Cruzes, no sentido São Paulo. E, na Interligação com a rodovia Presidente Dutra, as obras de recuperação de pavimento bloqueiam a faixa da esquerda no km 4, sentido Dutra. A previsão de término é às 17 horas.