A rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 24 (saída da Jacú Pêssego) ao 20 (saída para o Aeroporto de Guarulhos), no sentido São Paulo, por conta do excesso de veículos. Em direção ao Interior, o fluxo de veículos é bom.

Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o tráfego está tranquilo em ambos os sentidos.