A Rodovia Ayrton Senna tem morosidade nos dois sentidos, do km 32 ao 20, na região entre Itaquaquecetuba e Guarulhos e, no sentido Rio de Janeiro, do km 18 ao 19 região de Guarulhos. A Rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, segue com trânsito lento em direção ao Aeroporto. No sentido oposto, flui normal. Chove em diversos trechos do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto e a concessionária Ecopistas recomenda cautela aos usuários.