O excesso de veículos causa lentidão entre o km 11 e o km 17 da Rodovia Ayrton Senna no sentido interior. Outro ponto de tráfego lento na rodovia está entre o km 30 e o km 32 na região de Itaquaquecetuba. No local, obras fazem a recuperação do pavimento e ocupam as faixas 2 e 3 da direita. Também há interdição nos km 41 e 44, com bloqueio das faixas 2 e 3.