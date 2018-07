A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 24 ao 19, em Guarulhos, sentido capital, por excesso de veículos. No sentido contrário e na rodovia Carvalho Pinto seguem boas as condições de tráfego. Na Rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o trânsito é lento no sentido aeroporto. No sentido contrário, o fluxo segue normal. Há neblina em diversos trechos do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.