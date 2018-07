A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 23 ao 19 (região de Guarulhos), sentido São Paulo e, do km 12 ao 19 (região de Guarulhos), sentido Interior, ambos por excesso de veículos. Na rodovia Carvalho Pinto o tráfego segue bom, tanto no sentido Capital, quanto em direção ao Interior. A rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, tem trânsito lento no sentido aeroporto, por excesso de veículos. No sentido contrário, o fluxo é normal.