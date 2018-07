Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento no sentido São Paulo

A rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 33 ao 20 (região entre Itaquaquecetuba e Guarulhos), no sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos e acidentes que ocorreram no km 30 e 27. Um engavetamento envolvendo quatro veículos de passeio por volta das 7h45 interditou a faixa da esquerda, no km 30 da rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, até às 8h10. Ninguém ficou ferido.

Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o tráfego flui bem, em ambos os sentidos.