Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento nos dois sentidos

A rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 26 ao 20 (região de Guarulhos), no sentido São Paulo, por conta do excesso de veículos. No sentido Interior, o trânsito é lento do km 17 ao 19, em direção à rodovia Helio Smidt.

A rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, tem tráfego lento no sentido Dutra por conta de dois acidentes. Um engavetamento entre quatro veículos e uma colisão entre dois caminhões prejudicam a fluidez neste sentido da rodovia. Os acidentes não deixaram vítimas e também não interditam faixas. No sentido oposto, o trânsito é normal.

Na rodovia Carvalho Pinto, as condições de tráfego são boas, em ambos os sentidos.