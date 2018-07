A Rodovia Ayrton Senna tem trânsito intenso, em direção ao Rio de Janeiro, do km 11 ao 23, entre São Paulo e Guarulhos, e do km 33 ao 45, entre Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes. Já na rodovia Carvalho Pinto, o tráfego é lento do km 60 ao 68, em Guararema, e do km 127 ao 130, em Taubaté. No sentido Capital do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto e na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, o tráfego é bom.