A Rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento, no sentido Interior, na região de Guarulhos, do km 17 ao 20, devido ao excesso de veículos. Nas proximidades da praça de pedágio em Itaquaquecetuba, o trânsito é lento entre o km 31 e o 32, por conta do bloqueio de uma das pistas de cobrança automática, que está em manutenção. No sentido Capital e na rodovia Carvalho Pinto, o fluxo segue bom nos dois sentidos.