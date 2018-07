No sentido São Paulo, a Rodovia Ayrton Senna continua com pontos de lentidão. Um deles vai do km 37 ao km 29, na região entre Itaquaquecetuba e Guarulhos. Outro começa no km 23 e continua até o km 19, na região de Guarulhos. Já no sentido interior, as paradas acontecem entre o km 11 e o km 17, na região de São Paulo, e também entre o km 34 e o km 35, no acesso à Itaquaquecetuba.