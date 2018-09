A Rodovia Carvalho Pinto, sentido São Paulo, está totalmente bloqueada no km 120, na região de Caçapava, por conta do tombamento de um caminhão. O veículo tombou por volta das 2 horas da manhã e o acidente não deixou vítimas. No momento, equipes estão no local para retirar o caminhão da pista. O tráfego é lento do km 122 ao 120.