A Rodovia Castelo Branco tem lentidão, em direção ao interior, do km 60 ao 79, na pista expressa, no trecho Itapevi-Itu, e do km 30 ao 34, também na pista expressa, no trecho Barueri-Itapevi. No trecho Osasco-Barueri, a via tem lentidão do km 24 ao 18, na pista marginal, e do km 29 ao 13, na pista expressa.