Rodovia Cônego Domenico tem lentidão no sentido Litoral

A Rodovia dos Imigrantes tem trânsito carregado no sentido São Paulo entre os kms 56 e 51, entre São Vicente e Cubatão. No sentido litoral, a via tem morosidade na altura do km 51. A Rodovia Cônego Domenico Rangoni o motorista enfrenta lentidão entre o km 270 e 268, sentido Cubatão.

O Sistema Anchieta-Imigrantes opera em esquema normal, 5X5. A descida da serra é possível pelas pistas sul da Imigrantes e sul da Anchieta; o retorno à Capital é permitido pelas pistas norte das mesmas rodovias.