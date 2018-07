Na volta do feriado, o motorista encontra agora lentidão apenas entre o km 54 e o km 52 da rodovia dos Imigrantes sentido São Paulo, causada pelo excesso de veículos. Demais pontos do Sistema Anchieta-Imigrantes estão com tráfego normalizado. A chuva permanece em alguns pontos do SAI, mas não há registro de neblina