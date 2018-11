A Rodovia dos Imigrantes continua com tráfego lento na região de semáforos de São Vicente, do km 60 ao 67. A pista norte da Via Anchieta, que está operando sentido litoral, ainda tem lentidão no trevo de Cubatão, do km 54 ao 55. Na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, o motorista encontra lentidão na região de Praia Grande, do km 270 ao 292, também pelo excesso de veículos. A Cônego Domênico Rangoni continua com tráfego normal nos dois sentidos.