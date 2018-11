Rodovia dos Imigrantes continua com trânsito carregado nesta tarde

O trânsito continua carregado nesta tarde na Rodovia dos Imigrantes para quem segue para a Baixada Santista. Em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, a via tem morosidade entre os quilômetros 24 e 28. Entre os kms 28 e 30 o motorista encontra tráfego intenso, mas sem pontos de parada. No trecho de serra, a Imigrantes registra lentidão entre os kms 40 e 53 e, na chegada a São Vicente, no trecho urbano, do km 63 ao 65. A concessionária Ecovias informou que a Via Anchieta tem trânsito bom em ambos os sentidos. Já a Rodovia Padre Manuel da Nóbrega tem tráfego intenso, mas sem pontos de parada.