A Rodovia dos Imigrantes tem lentidão na chegada a São Paulo, do km 16 ao 12, por excesso de veículos. A Via Anchieta tem morosidade, na chegada à capital, do km 13 ao 10. No sentido litoral desta via, o tráfego é lento, entre o km 44 e 47, devido carreta quebrada sobre faixa da direita. O sistema opera no esquema 5×5. A descida é feita pelas pistas sul da Imigrantes e da Anchieta. Para o retorno à cCapital, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.