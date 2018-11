Rodovia dos Imigrantes segue com tráfego congestionado entre o km 43 ao 53, no sentido litoral

A Rodovia dos Imigrantes segue com tráfego congestionado entre o km 43 ao 53, sentido litoral, no trecho de serra, por excesso de veículos. A alça de acesso à Rodovia Cônego Domenico Rangoni pela Via Anchieta, no km 55, segue interditada por motivos operacionais. A Cônego Domênico tem lentidão por excesso de veículos, sentido Guarujá, do km 270 ao 268, na Baixada.

A Ecovias estiva que durante a semana do feriado de Ano Novo entre 480 a 680 mil veículos passem pelo SAI em direção a baixada Santista. Na última hora, 7.457 veículos seguiram em direção ao litoral enquanto 3.166 seguem sentido à capital. Desde a 0h do dia 28, pouco mais de 159 mil veículos já viajaram em direção a Baixada santista.