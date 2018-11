Rodovia dos Imigrantes tem 7 km de trânsito lento no sentido Baixada Santista

O Sistema Anchieta-Imigrantes opera esquema 7X3, Operação Descida. Neste momento, as duas pistas da Anchieta, além da pista sul da Imigrantes estão com tráfego exclusivo para o Litoral. O retorno à capital é possível apenas pela pista norte da Rodovia dos Imigrantes. O motorista que segue para a Baixada Santista encontra trânsito lento na Imigrantes no trecho km 36 ao km 43 e, na região dos túneis, do km 47 ao km 56. A Anchieta também tem lentidão no mesmo sentido, do km 38 ao km 40. Todos os pontos por excesso de veículos.