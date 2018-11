Rodovia dos Imigrantes tem lentidão, mas sem pontos de parada no trecho de planalto, sentido Litoral

O motorista que utiliza a Rodovia dos Imigrantes, sentido Litoral, encontra tráfego intenso, mas sem pontos de parada, no trecho de planalto, do km 11 ao 40. Já no trecho de serra da via, também no sentido Litoral, o tráfego é lento do km 47 ao 53, devido ao excesso de veículos. Em direção a São Paulo, o tráfego flui normalmente. Na rodovia Cônego Domenico Rangoni, o trânsito está lento do km 270 ao 268, em direção ao Guarujá. Na última hora, 6.311 veículos seguiram em direção ao litoral enquanto 2.449 retornaram à capital.