Rodovia dos Imigrantes tem lentidão na altura do Km 65, sentido litoral, devido obras. As demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm tráfego normal. Visibilidade prejudicada em trecho de serra devido à neblina. Interligação planalto sentido Anchieta fechada e sentido Imigrantes operando normal.