Rodovia dos Imigrantes tem lentidão na descida da serra

A Rodovia dos Imigrantes registrava lentidão entre os quilômetros 11 e 40, no trecho de Planalto, e entre os quilômetros 45 e 54, nas regiões de São Bernardo e Cubatão. Também no sentido litoral, a Via Anchieta tem morosidade do quilômetro 51 ao 55, em Cubatão. A concessionária Ecovias, responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, recomenda que os motoristas utilizem a Anchieta para chegar ao litoral. Desde as 12 horas, o SAI opera no esquema 7X3, Operação Descida. A descida da serra é feita pelas pistas sul e norte da Anchieta e pela pista sul da Imigrantes. O retorno à capital é possível apenas pela pista norte da Imigrantes.