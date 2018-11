A rodovia Cônego Domênico Ranogni tem lentidão do km 260 ao km 270. Na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, congestionamento do km 280 ao km 276.

O motorista encontra, na rodovia dos Imigrantes, tráfego moroso na região de semáforos do km 70 ao km 67 e no trecho de serra da pista sul (que hoje opera sentido Capital) do km 58 ao km 54. A Imigrantes norte e a Anchieta norte são as melhores opções para subir a serra.