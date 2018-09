Rodovia dos Tamoios funciona em sistema pare e siga

São Paulo, 20 – A queda de uma carreta na altura do quilômetro 81 da Rodovia dos Tamoios, no litoral de São Paulo, está causando interdição temporária nos dois sentidos da rodovia, que funciona no momento em sistema pare e siga.

Segundo o Departamento de Estadas e Rodagem (DER), de tempos em tempo os dois sentidos da rodovia são totalmente interditados para a tentativa de retirada da carreta e da carga da pisca, voltando em seguida para o sistema pare e siga.

Às 12h50 havia cerca de 2 quilômetros de congestionamento em cada sentido da rodovia. Só veículos de passeio podem passar pelo local.

O acidente aconteceu durante a madrugada na altura de Caraguatatuba, e não há informações sobre feridos ou sobre o conteúdo da carga.