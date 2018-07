No sentido São Paulo, a Rodovia Fernão Dias registra lentidão em quatro pontos devido ao grande fluxo de veículos. O primeiro vai do km 28 ao km 30, na região de Bragança Paulista. O segundo começa no km 45 e termina no km 47, na região de Atibaia. O terceiro vai do km 49 ao km 59, em Terra Preta. E, por fim, o quarto trecho ocupa a extensão entre o km 60 e o km 65 na Praça de Pedágio, em Mairiporã.