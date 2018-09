A Rodovia Fernão Dias está com a pista alagada no km 84, sentido São Paulo, região de Guarulhos. Os veículos seguem somente por uma das faixas e encontram 2 km de congestionamento, do km 82 ao 84. No km 61 do mesmo sentido, na região de Mairiporã, o tombamento de um caminhão deixa o fluxo lvre apenas no acostamento. O motorista enfrenta 4 km de congestionamento no trecho.