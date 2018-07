Rodovia Fernão Dias lenta no sentido BH

Na Rodovia Fernão Dias, um acidente entre um veículo e um caminhão que transportava pisos no km 790,3, impede a fluidez do tráfego na faixa 1 da pista Norte, sentido Belo Horizonte, na região de São Gonçalo do Sapucaí.

Os veículos seguem pela faixa 2 e acostamento com cinco quilômetros de lentidão, do km 795,3 ao km 790,3. A concessionária trabalha na remoção dos veículos e na limpeza e liberação da faixa. Na mesma pista, há também um quilômetro e meio de morosidade, entre o km 478,7 ao km 477,2, devido ao excesso de veículos.

Na pista Sul, sentido São Paulo, o tráfego flui sem dificuldades.