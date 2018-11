A faixa 1 da pista sentido Belo Horizonte da Rodovia Fernão Dias está bloqueada no km 83, região de São Paulo, devido a um caminhão que derramou carga de bobina de aço na pista. O tráfego flui com lentidão pelas faixas 2, 3 e acostamento. No sentido São Paulo, o tráfego flui sem lentidão.