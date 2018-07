A Rodovia Nova Dutra em lentidão do km 229 ao km 223 na pista Marginal sentido Rio Janeiro por excesso de veículos. Outro trecho começa no km 223 e termina no km 217 na pista expressa sentido Rio de Janeiro em Guarulhos. Já no sentido São Paulo, o motoristas desacelera entre o km 219 e o km 221 na pista marginal devido ao excesso de veículos. Em Taubaté, o tráfego fica lento entre o km 111 e o km 109 no sentido Rio de Janeiro por causa de acidente.