A Rodovia Nova Dutra tem lentidão do km 231 ao km 223 na pista Marginal, sentido Rio janeiro, e do Km 227 ao km 219 na pista expressa, sentido Rio. Em Guarulhos, o tráfego fica lento do km 217 ao km 221 na pista marginal, sentido São Paulo. Em São José dos campos há lentidão do km 146 ao km 147 na pista expressa sentido São Paulo devido a veículos quebrados sobre a pista.